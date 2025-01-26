سطيف.. إنقاذ ستيني سقط داخل بئر بعمق 15 متر بحمام قرقور

تمكنت نجدات وحدة الحماية المدنية بوقاعة في سطيف، منتصف نهار اليوم، من انقاذ رجل سقط داخل بئر بدوار بوعريبة بلدية ودائرة حمام قرقور.

وتمت العملية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وأمن الدائرة وبعض المواطنين.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقط سقط الضحية البالغ من العمر 60 سنة داخل بئر بدوار بوعريبة بلدية ودائرة حمام قرقور.

وقد تولت الفرق المتدخلة إسعاف الضحية وإخراجه من جوف البئر -الجاف من الماء- من عمق حوالي 15 متر ثم نقله إلى استعجالات مستشفى السعيد عوامري بوقاعة.