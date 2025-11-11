سطيف .. “البياري” يطيح بشبكة دولية ويضبط أزيد من 22 كلغ كوكايين و17 كلغ كيف 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تمتد فروعها إلى خارج الوطن.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الشبكة تتكون من 8 أشخاص ومختصة في تهريب المخدّرات والمخدرات الصلبة.

كما مكنت من ضبط أزيد من 22 كيلوغرامًا من الكوكايين، وأزيد من 17 كيلوغرامًا من الكيف المعالج.

العملية نفذتها فرقة البحث والتدخل (BRI)، وأسفرت عن تفكيك الهيكل التنظيمي للشبكة وكشف أساليبها الإجرامية التي اعتمدت على استغلال شبكات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتنسيق بين عناصرها داخل التراب الوطني وشركائهم النشطين بدولة المغرب.

وقد أسفرت العملية، تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف 8 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية بولاية سطيف. وضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 335 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. وأجهزة حساسة تمثلت في هاتف متصل بالأقمار الصناعية وجهازي اتصال لاسلكي محظورَين. وكذا 3 مركبات سياحية ومركبة نفعية. وأيضا دراجتين ناريتين، ودراجة مائية Jet-ski.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص، من أجل جناية الحيازة والحصول والشراء قصد البيع والتخزين ونقل مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، جنحة تبييض الأموال وجناية التهريب الذي يشكل خطرا على الصحة العمومية.