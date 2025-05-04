سطيف.. الطفلة فلالي ذات 6 سنوات تحقق إنجازًا عالميًا في الحساب الذهني

في إنجاز استثنائي، حققت الطفلة فلالي نادى سيبال، ابنة مدينة سطيف وحي الأبراج، المرتبة الأولى عالميًا في الحساب الذهني. تبلغ فلالي من العمر 6 سنوات فقط.

وقد أظهرت موهبة فذة في هذا المجال اين اكد مصدر النهار ان رحلة نجاح البطلة الجديدة للجزائر فلالي بدأت بعدما خاضت تصفيات في دولة تركيا.

وتمكنت من تجاوزها بنجاح وتحقيق المرتبة الأولى فيها وهذا الإنجاز فتح لها الباب للمشاركة في المسابقة العالمية في تايوان، التي توجت فيها بالمرتبة الأولى اليوم في 4 ماي 2025.

كما أضاف نفس المتحدث للنهار ان الفائزة البطلة وصلت إلى الأراضي التايوانية بعد تحدي كبير لوالديها اللذان لم يدخرا اي جهد في ايصالها للأراضي التايوانية بعد قناعتهم

بالموهبة الفذة التي تمتلكها.

البطلة فلالي لهذا النوع من الحسابات بعدما كانا يشبهانها بالآلة الحاسبة تجدر الإشارة ان خبر هذا الاستحقاق الذي ضفرت به “ندى سيبال “على الأراضي التايوانية في سن صغيرة لا يعد مفخرة لمدينة سطيف فحسب، بل أيضًا للجزائر بأكملها.