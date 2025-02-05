سطيف: العثور على جثة صاحب مكتب أعمال في حالة متقدمة من التعفن

اهتزت مدينة سطيف، صبيحة اليوم، على وقع اكتشاف جثة تعود لصاحب مكتب أعمال في حالة جد متقدمة من التعفن وسط المدينة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الجثة عثرت عليها محضرة قضائية رفقة الضبطية القضائية. أثناء تنفيذهما ‏ إجراءات الإخلاء من محل.

وبعد كسر الأقفال تم العثور على جثة المنفذ ضده الحكم وهو في حالة جد متقدمة من التعفن.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الشخص متوفى منذ أكثر من شهر أو شهرين. مؤكدة أن المتوفي نفدت منه مدة الإيجار ولم يسلّم المفاتيح إلى أصحاب المحل.

ما جعلهم يلجؤون للطرق القانونية لاسترجاع الملكية عن طريق تكليف محظرة قضائية التي صدمت من هول المشهد الذي وجدوا عليه المتوفى، رفقة رجال الضبطية القضائية الذين باشروا التحقيقات. ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإخضاعه للتشريح من أجل معرفة ملابسات الوفاة.