سطيف.. توقيف شخص وضبط قرابة 1 كلغ من الكيف بعين أرنات

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص يحترف ترويج المخدرات بمدينة عين أرنات، مع ضبط 730 غرامًا من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية ناهز 52 مليون سنتيم.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات تخص نشاطا مشبوها لشخص يبلغ من العمر 46 سنة يقطن بمدينة عين أرنات، يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية انطلاقا من مقر سكناه.

ليتم تكليف فوج بالزي المدني لغرض الترصد للمعني مع إعداد خطة ميدانية كللت بتوقيفه بمخرج المدينة على متن مركبته السياحية.

بعد التنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه لتسفر العملية عن ضبط 7 صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 730 غرامًا كانت مخبأة داخل خزانة فولاذية بغرفة نومه.

إضافة إلى 3 كبسولات من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام. ومبلغ مالي يقارب 52 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

كم حجزت المصالح ذاتها المركبة السياحية التي تم توقيفه على متنها والتي كان يستغلها في نشاطه الإجرامي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.