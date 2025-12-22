سطيف.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و31 سنة، يحترفون ترويج المخدرات الصناعية والمؤثرات العقلية، مع حجز 155 غرامًا كوكايين و46 وحدة من المهلوسات وعائدات مالية بالعملة الأجنبية.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات بخصوص نشاط أشخاص يحترفون ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بحـي قاوة بسطيف، حيث تم تكليف فوج بالزي المدني لتتبع تحركات المشتبه فيهم، لتسفر العملية في بدايتها عن توقيف شخصين على متن سيارة سياحية بأحد أحياء مدينة سطيف.

التحقيق المعمق في القضية أفضى إلى توقيف شخص آخر متورّط في قضية الحال. وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، قام المحققون بتفتيش مساكن المشتبه فيهم بموجب أذونات تفتيش. وأفضت العملية في نهايتها إلى حجز 155 غرامًا من الكوكايين، 46 وحدة من المؤثرات العقلية وعائدات مالية إجرامية بالعملة الأجنبية قدرت بـ 100 أورو. إضافة إلى حجز مركبة سياحية تستعمل من طرف أفراد هذه الشبكة في عمليات النقل الترويج.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المختصة بسطيف عن قضية حيازة المخدرات الصناعية (كوكايين) والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.