سطيف.. ضبط عدد من الأشخاص يشعلون مواقد الشواء بغابات العلمة

عثر أفراد فرقة التدخل لمكافحة الحرائق بمقاطعة الغابات العلمة على مجموعة من الأشخاص أشعلوا مواقد للشواء بالغابة.

واكدت المصالح ذاتها أنه بعد مكالمة هاتفية من العامل الموسمي المكلف بمراقبة الغابات على مستوى بلدية تاشودة، مفادها توافد أعداد كبيرة من الزوار لغابة شعبة الذيبة وبرياكة، مع إشعال عديد مواقد الشواء وبصفة فوضوية.

تنقل على إثرها أفراد فرقة التدخل لمكافحة الحرائق بمقاطعة الغابات العلمة لعين المكان برفقة فرقة الدرك الوطني لبلدية تاشودة.

ليتم إخماد جميع المواقد مع تحسيس المخالفين بأن القانون يمنع هذا النشاط طيلة موسم الحرائق ويقر عقوبات صارمة في حق من يثبت أنه أشعل النار داخل أوبجوار الغابة.

وجاء ت هذه العملية على إثر تفعيل مخطط الوقاية ومكافحة الحرائق إعتبارا من الفاتح ماي 2025 تاريخ بداية موسم حماية الغابات من الحرائق ومكافحتها.