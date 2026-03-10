سطيف.. غرق طفلين داخل حوض مائي بـ عين آرنات 

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف من انتشال جثتي طفلين من داخل حوض مائي للسقي الفلاحي، بدوار الصيودة، بلدية مزلوڨ، دائرة عين آرنات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 19:00 فرق الحماية المدنية لوحدة عين آرنات، مدعمة بفرقة الغطاسين للوحدة الرئيسية سطيف، بدوار الصيودة، من أجل حادث سقوط طفلين داخل حوض مائي للسقي الفلاحي من الحجم الكبير.

وتم انتشال جثتي الضحيتين البالغين من العمر 4 و5سنوات، من قعر الحوض بطول وعرض 37×17م وعمق 6 أمتار.

وبعد إتمام المصالح المختصة تحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث الأليم، تم نقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي الجامعي سطيف.