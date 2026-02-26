سطيف.. قتيل و3 جرحى في اصطدام بين سيارتين بـ قجال

توفي شخص وأصيب 3 آخرون في حادث مرور وقع، اليوم الخميس، على مستوى الطريق الوطني رقم 75 دوار الدرارفة بإقليم قجال، جنوبي سطيف.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت بعد ظهر اليوم على الساعة 14:03 من أجل حادث اصطدام بين سيارتين سياحية. ما خلّف إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و70 سنة بأضرار متفاوتة الخطورة.

وتم إسعافهم ونقلهم إلى إستعجالات المركز الاستشفائي الجامعي سطيف، حيث لفظ سائق إحدى السيارتين أنفاسه الأخيرة.