سطيف.. وفاة طفل بصاعقة رعدية وإجلاء امرأة متوفاة في العراء بصالح باي

تمكنت مصالح الحماية المدنية بسطيف اليوم من إجلاء امراة متوفاة في العراء بقرية معفر بلدية ودائرة صالح باي جنوب سطيف، كما توفي طفل بصاعقة رعدية بعين ولمان.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت وحدة عين ولمان عصر اليوم على الساعة 15:43 لإجلاء جثة طفل (13 سنة) غير بعيد عن منزلهم.

الضحية تعرض لصاعقة رعدية حسب تصريح ابن عمه، أثناء تساقط أمطار رعدية بالمنطقة.

ليتم نقل الضحية -رحمة الله عليه- إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عين ولمان بعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث الأليم.