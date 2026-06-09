سعادي لاعب الشهر في الرابطة المحترفة

توّج مهاجم شبيبة الساورة، المنتقل حديثا لصفوف مولودية وهران، إسماعيل سعادي، بجائزة أفضل لاعب في الرابطة المحترفة خلال شهر ماي الماضي.

وذلك نظير المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه في الجولات الأخيرة من البطولة. إذ ساهم سعادي بشكل مباشر في النتائج الإيجابية التي حققتها شبيبة الساورة خلال الشهر الماضي، بمشاركته في أربع مباريات ترك خلالها بصمته الهجومية بوضوح.

ففي مواجهة ترجي مستغانم، سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، قبل أن يتألق بشكل لافت في الجولة الأخيرة أمام النادي الرياضي القسنطيني بتوقيعه ثلاثية كاملة قادت فريقه إلى فوز ثمين ضمن له وصافة الترتيب والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

وعلى مدار الموسم، شارك سعادي في 28 مباراة بألوان شبيبة الساورة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.