سعاد زيتوني.. نائب فرنسية- جزائرية تدافع عن المسلمين

في فرنسا، سعاد زيتوني هي واحدة من أعضاء الأغلبية الذين صعدوا للدفاع عن المجتمع المسلم الذي غالبًا ما يتم انتقاده.

وعلى الرغم من قصر مسيرتها السياسية ، إلا أنها لا تتردد في تبني آرائها ، حتى لو كان ذلك يعني التنافس في مجلس الأمة.

وعبرت عن موقفها من مشروع القانون ضد الانفصالية الدينية التي تجري مناقشتها حاليًا في الجمعية الوطنية.

ويهدف هذا القانون إلى وضع تدابير لمحاربة الإسلام الراديكالي، لكن المناقشات حول مشروع القانون لا تزال تخرج عن نطاق السيطرة.

وفيما يتعلق الأمر بمكافحة انتهاكات الإسلاميين فإن النواب الفرنسيين يصرون على محاربة النساء المحجبات.

ويتخطى هذا الهوس بالسياسة الفرنسية سعاد زيتوني التي لم تبتلع كلماتها مساء الأربعاء في نقاشات لا تنتهي حول هذا القانون.

وترى النائب الجزائري أن فرنسا تقود تمردا على الإسلام عامة والمسلمين دون تمييز.

وقالت غاضبة “المحكمة التي أحضرها اليوم هي المحكمة ضد الإسلام والمسلمين”.

ودعت إلى إثارة النقاش والتوقف عن التعدي على حريات المرأة المسلمة، بدعوى أن المسلمات لسن خاضعات أو “راشدات عاجزات”.

حتى أنها شاركت شهادتها كمحامية، قائلة إنها غالبًا ما تدافع عن النساء المسلمات اللواتي يطلبن الطلاق لأنهن يردن ارتداء الحجاب.

بينما يرفض أزواجهن ذلك، مذكرة أن العيش معًا ليس نفس العيش، وأنه حان الوقت لقبول حرية عبادة المسلمين.

وولدت سعاد زيتوني في الجزائر، في بيئة متواضعة، حيث انتقلت إلى فرنسا مع والديها في سن الرابعة.

ونشأت في مرسيليا ودرست القانون في مكان قريب في إيكس أون بروفانس، وهي ابنة عاملة مزدوجة الجنسية.