“سعاد كونيناف” ترفض الإمتثال لإستدعاء القضاء

رفضت “سعاد كونيناف” والمقيمة كانتون فود السويسرية الرد على إستدعاء من القضاء الجزائري للتحقيق معها في قضايا الفساد رفقة إخوتها.

وحسب موقع alg24 الناطقة بالفرنسية فإن سعاد الأخت السرية لعائلة كونيناف المتورطة في عدة قضايا فساد في الجزائر تلقت الدعوة القضائية عبر محكمة جونيف.

وأضاف المصدر أن سعاد تعتبر أكبر ثالث مساهم في مجمع” KouGC Spa Group” بحصة 5 ٪، بعد شقيقها رضا 79 ٪ .

في حين تملك والدتها هولر روز ماري ليسيلوت 10 ٪.

كما تنجدب سعاد إلى مجال السينما والسمعي البصري، الذي تنجدب إليه عبر مختبر صنع الأفلام التشاركي “KinoGeneva”.

والذي شاركت في تأسيسه قبل ان تمحو كل اثارها منه مستعملة إسم مستعار” Su Nef”.