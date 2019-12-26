سعاد ماسي تترحم على ڤايد صالح وتتحدث عن الجزائر

ترحمت الفنانة الجزائرية، سعاد ماسي، على رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بعد وفاته الإثنين الماضي.

وقالت ماسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الجزائريين قدموا للعالم صورة إيجابية عن الجزائر، مؤكدة أنه من المهم أن تكون الجزائر في استقرار دائم.

وأضافت الفنانة أنها تتمنى أن يستمر الحراك الشعبي بشكل سلمي، قائلة أن الجزائريين أعطوا صورة ايجابية عنهم للعالم بأكمله.

وأشارت ماسي على هامش زيارتها الحالية لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، إلى صعوبة المقارنة بين الفن في أوروبا والفن في العالم العربي لإختلاف العادات والثقافات.

مضيفة أننا نحتاج في بلدان العالم العربي إلى تدريس مادة الموسيقى، وكل الفنون للصغار في المدارس، إلى جانب الرياضة.

والعمل على نشر المكتبات العامة، وجعلها قريبة من الناس في كل مكان، تضيف الفنانة.

وحول زيارتا الحالية لمصر ولمدينة الأقصر الغنية بمقابر ومعابد الفراعنة، قالت ماسي أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها مصر، وأنها تحرص على زيارتها بشكل سنوي منذ 2003.

وستقوم الفنانة الجزائرية، بإحياء حفل فني، في مركز الكنارة للمؤتمرات بمصر.