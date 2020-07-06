سعاد ماسي تترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في إفريقيا لعام 2020

اقتنصت سعاد ماسي بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في إفريقيا لعام 2020، ضمن جوائز Songlines العالمية.

لتكون بذلك ماسي، الفنانة العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن القارة السمراء لهذا العام.

وخطفت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي قلوب جمهورها العربي بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية “أنت وأنا”، بشكل فيديو كليب مصور.

ويعد العمل الجديد أول كليب مصور تطلقه سعاد من أغنيات ألبومها الجديد “أمنية”، الذي قدمت خلاله رحلة سماعية ممتعة في 10 أغنيات، بين اللغة العربية والفرنسية.

منها “سلام” و”راني نتعلم” و”بان كل شي”، والأغنية الفرنسية “Pays Natal” أو “الوطن الأم”، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات منذ ألبومها السابق “المتكلمون”.

و تعد سعاد ماسي من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربي، وهي مغنية وملحنة ومؤلفة أغان.

وبدأت سعاد ماسي رحلتها في الوسط الفني منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها في قلوب معجبيها، مثل “مسك الليل”، والتي حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة “راوى” الذي ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا.

واتبعته بنجاح كبير لثاني مشروعاتها الغنائية “داب”، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم “أوه حرية”، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم “المتكلمون”، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الأخير “أمنية”.