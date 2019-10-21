سعداني: “تصريحاتي حول القضية الصحراوية قناعة شخصية وأتحمل مسؤوليتها”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، أن تصريحاته حول كون الصحراء الغربية مغربية، تعبير عن قناعاته الشخصية.

ورد سعداني اليوم الإثنين، عبر موقع “الجزائر1″، على تصريحات الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، والذي قال إن تصريحات سعداني حول الصحراء الغربية لا تساوي ذرة.

وقال سعداني “إن رد المتحدث باسم الحكومة هو إجابة واضحة لأولئك الذين يزعمون أن عمار سعداني يتحدث فقط بناء على تعليمات أو على النحو الذي اقترحه الآخرون”.

وأضاف “تصريحاتي هي تعبير عن قناعاتي الشخصية وموقفي من مغربية الصحراء معروف بشكل عام ولا يمثل شيئًا جديدًا”.

وأصر سعداني قائلا “لقد أتيحت لي الفرصة للتعبير عنها عندما كنت مسؤولاً وأعبّر عنها اليوم كمواطن خاص”.

وأكد سعداني “أنا مسؤول عن أقوالي حول هذا الموضوع ، كمواطن وبكل حرية دون إشراك أي حزب رسمي أو حزب سياسي أو أي شخص”.