سعدان: “أتمنى أن نستخلص الدروس من الأخطاء التي إرتكبناها أمام بوركينافاسو”

أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان أن التشكيلة الوطنية إرتكبت بعض الأخطاء خلال المبارة الأخيرة أمام بوركينافاسو.

وأكد رابح سعدان في تصريح للنهار -برنامج داخل الـ18- أن المنتخب الوطني لديه كل الإمكانيات للتأهل إلى المونديال.

وقال: “أول شيء مبروك للمنتخب الجزائري الذي يستحق هذا التأهل ولديه كل الإمكانيات من أجل الوصول إلى المباراة الفاصلة، وفي الحقيقة في إفريقيا من الناحية النظامية لا يزالوا يعتمدون على هذه المباريات الفاصلة التي من المفروض أن تكون على الطريقة الأوروبية، بتأهل متصدر المجموعة مباشرة، هذا النظام لا يساعد أحسن المنتخبات الإفريقية، لأن المباراة الفاصلة صعبة، ما يمكنني قوله انه من حظ الجزائر أنها تحتل ترتيب جيد، وهو ما يجعلها تستقبل في مباراة العودة بالجزائر، لدينا منتخب قوي، ومتأكد أنهم إستخلصوا الكثير من الدروس بعد الأخطاء التي تم إرتكابها في المباراة الاخيرة أمام بوركينافاسو، من أجل دخول المباراة الفاصلة التي ستكون صعبة، لان كل المنتخبات “رايحة تحط قلبها”، في الدور الفاصل”.