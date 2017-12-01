سعدان :”أفكار زطشي ممتازة”

الرياضة
  • -
  • 0
سعدان :”أفكار زطشي ممتازة”
بقلم إسماعيل عشاش

عاد المُدير الفني، رابح سعدان للإشادة برئيس “الفاف” خير الدين زطشي، مُؤكدا بأنه سيقدم إضافة كبيرة لكرة القدم الجزائرية مُستقبلا.

وقال مُهندس ملحمة أم درمان، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”زطشي يمتلك أفكارا ممتازة، وينوي تطبيقها قريبا على أرض الواقع”.

وواصل :”هو يمتلك خبرة لابأس بها في مجال التكوين، والعمل القاعدي، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا داخل المُديرية الفنية الوطنية”.

وختم :”رئيس الإتحاد قام بأولى الخطوات لإنجاح البرنامج الذي اتفقنا عليه، بدليل أنه تعاقد مع كفاءات جزائرية ذات مُستوى عال”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital