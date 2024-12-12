سعدان: “أمر جميل الحصول على شهادة CAF PRO المعترف بها قاريا”

أبدى الناخب الوطني رابح سعدان سعادته الكبيرة بتحصله على شهادة التدريب Caf Pro، اليوم الخميس، خلال قرعة كأس الجمهورية، وسلمها له رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي.

وقال رابح سعدان في تصريح للتلفزيون العمومي: “إنها فرصة جميلة لتحسين المسار التدريبي لعدد من المدربين المحليين، التربص ضروري ومهم جدا”.

وأضاف الناخب الوطني الأسبق: “المدربون يملكون خبرة في الميادين، كان من الأفضل الحصول عليها في وقت سابق، لكني أقول إن ذلك جميل بالنسبة لهم حاليا”.

وختم: “الديبلوم معترف به من قبل الكاف، وسيقدم دفعة معنوية للكرة الجزائرية والمدربين بصفة عامة”.