سعدان: “أنا متفائل.. فلكل مشكل حل”

أبدى المدير الفني الوطني رابح سعدان، تفائله من نجاح الندوة الخاصة بإصلاح كرة القدم الجزائرية، معتبرا أن لكل مشكل حل.

وصرح سعدان، على هامش هذه الندوة: “أنا متفائل خيرا بهذه الندوة، لأنه هناك حل لكل مشكل، ونحن نسعى لإيجاد الحلول”

وأضاف: “أتمنى من كل الأشخاص المشاركين في هذه الندوة ممن لهم دور فعال في كرة القدم أن يتعاونو على إنجاحها”

وبخصوص إنشاء مراكز التكوين قال سعدان: “نحن في البداية وعلينا الصبر، لأن هذا العمل يتم على المدى المتوسط والبعيد”.

من جهة أخرى أكد المدير الفني الوطني أن ملف هذا المشروع جاهز، مفضلا العودة للحديث عن تفاصيله مع بداية العمل