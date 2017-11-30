سعدان :”أنا مُستشار ماجر في هذه الحالة فقط..”

وضع المدير الفني الوطني، رابح سعدان النقاط على الحروف بخصوص علاقته مع الناخب الوطني، رابح ماجر ووجود تنسيق فيما بينهما.

وقال :”أنا هنا للحديث عن المديرية الفنية، والمنتخب عندو مواليه، وبالتالي من يريد معلومات بخصوص الخضر، فعليه الإتصال بالمعنيين بالأمر”.

وأضاف :”أنا مُستشار ماجر، عندما يقوم هو بالإتصال بي ويطلب مني أي خدمة”.

وواصل :”أنا تحت تصرفه عندما يكون بحاجتي، وتحت تصرف جميع التقنيين العاملين في المُنتخبات الوطنية”.

وختم :”ماجر لديه مهمته، وأنا لدي مهمتي، ولايوجد أي تداخل فيما بيننا”.