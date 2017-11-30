سعدان :”أنا مُستشار ماجر في هذه الحالة فقط..”

الرياضة
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سعدان :”أنا مُستشار ماجر في هذه الحالة فقط..”
بقلم إسماعيل عشاش

وضع المدير الفني الوطني، رابح سعدان النقاط على الحروف بخصوص علاقته مع الناخب الوطني، رابح ماجر ووجود تنسيق فيما بينهما.

وقال :”أنا هنا للحديث عن المديرية الفنية، والمنتخب عندو مواليه، وبالتالي من يريد معلومات بخصوص الخضر، فعليه الإتصال بالمعنيين بالأمر”.

وأضاف :”أنا مُستشار ماجر، عندما يقوم هو بالإتصال بي ويطلب مني أي خدمة”.

وواصل :”أنا تحت تصرفه عندما يكون بحاجتي، وتحت تصرف جميع التقنيين العاملين في المُنتخبات الوطنية”.

وختم :”ماجر لديه مهمته، وأنا لدي مهمتي، ولايوجد أي تداخل فيما بيننا”.

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