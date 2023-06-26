سعدان:” إفريقيا صعبة.. واستهزؤوا بي عندما كنت أتحدث عن الحرارة والرطوبة”

أكد الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، اليوم الإثنين، على صعوبة المنافسة في أدغال إفريقيا، بسبب عامل الطقس.

وصرح شيخ المدربين الجزائريين سعدان، لقناة النهار، اليوم الإثنين، على هامش المصادقة على التقريريين الأدبي والفني للفاف:”صعوبة الطقس من حرارة ورطوبة تؤثر على اللاعبين في إفريقيا”.

وأضاف المتحدث:”لما كنت أتحدث سابقا عن صعوبة المنافسة في إفريقيا، الجميع إستهزأ بي، والآن الجميع فهم ماكنت أعنيه بعد مرور سنوات”.

وأوضح المدرب الأسبق للخضر رابح سعدان:”كل مدرب عليه دراسة كل الوضعيات للمنافسة إفريقيا، يجب التحضير الجيد ووضع كل الإحتمالات في الحسبان للمنافسة في إفريقيا”.