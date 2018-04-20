أبدى المدير الفني الوطني، رابح سعدان، عن إعجابه بولاية الطارف التي ستحتضن مركز تكوين الفئات الشبانية في منطقة الشرق الجزائري.

وأعرب سعدان عن تفاؤله بنجاح مشروع الطارف من خلال تدخله اليوم الجمعة عبر أمواج إذاعة القناة الأولى قائلا:

“إكتشفنا مواقع بلدنا الكبير من خلال زيارتنا إلى الطارف، كما إكتشفنا مناطق جنة فوق الأرض، ونستطيع أن نبني فوقها منشآت رياضية على أعلى مستوى”.

وأضاف: “نحن متأخرين مقارنة بجيراننا، ويجب أن نكوّن أبنائنا بهذه المدارس، لكن القرار الأخير ليس بيدي”.

وبخصوص تفعيل وبداية مشروع بناء مركز الطارف من عدمه، أكد سعدان أنّ القرار الأخير ليس بيده موضحا:

“القرار الأخير ليس بيدي، حيث يجب الوقوف على تقرير المهندس المعماري وشهادة المطابقة”.

وأضاف: ” إذا تم بناء هذا المشروع بمقاييس عالمية، فإنه سيكون مركز سياحي يقصده الجميع من كل البلدان وخاصة من أوروبا من أجل التحضير”.

وأكد سعدان على وضع خارطة طريق من أجل إنشاء مراكز تكوين عبر كافة أنحاء التراب الوطني موضحا:

“هناك مقاييس لإنشاء هذه المراكز ( الشرق الغرب والوسط (المدية ) وواحد في الصحراء، حيث يجب أن يكون قريب من وسائل النقل والمطارات”.

وأضاف: “هناك مقاييس أخرى من حيث الجيولوجيا، الماء، الغاز والهندسة.. لم نتفقد بعد منطقة مدية، ننتظر إجابة من الوالي من أجل تلقي الضوء الأخضر”.