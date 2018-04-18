سعدان :”الطارف منطقة ثرية ويجب إستغلالها جيدا”

تواجد المُدير الفني الوطني، رابح سعدان بالطارف وزار المناطق المُقترحة لبناء مركز تكوين مابين بلديات القالة، الرمل السوق، الكرمة والزيتونة.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا :”لقد قمنا بمُشاهدة العديد من المناطق الغنية بالمؤهلات الطبيعية والتي من المُفترض أن يتم إستغلالها جيدا”.

ليواصل :”للأسف هذه المناطق منسية، ومع عمار بهلول ومُسيري الولاية تفقدنا كل شيء وندرس المنطقة الأفضل لبناء مركز تكوين هنا”.

ليختم :”فيها خير إن شاء الله، بطبيعة الحال المهمة لن تكون سهلة، ويجب القيام بدراسة تقنية دقيقة ونمتلك برنامجا كبيرا”.