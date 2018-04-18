سعدان :”الطارف منطقة ثرية ويجب إستغلالها جيدا”

الرياضة
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سعدان :”الطارف منطقة ثرية ويجب إستغلالها جيدا”
بقلم إسماعيل عشاش

تواجد المُدير الفني الوطني، رابح سعدان بالطارف وزار المناطق المُقترحة لبناء مركز تكوين مابين بلديات القالة، الرمل السوق، الكرمة والزيتونة.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا :”لقد قمنا بمُشاهدة العديد من المناطق الغنية بالمؤهلات الطبيعية والتي من المُفترض أن يتم إستغلالها جيدا”.

ليواصل :”للأسف هذه المناطق منسية، ومع عمار بهلول ومُسيري الولاية تفقدنا كل شيء وندرس المنطقة الأفضل لبناء مركز تكوين هنا”.

ليختم :”فيها خير إن شاء الله، بطبيعة الحال المهمة لن تكون سهلة، ويجب القيام بدراسة تقنية دقيقة ونمتلك برنامجا كبيرا”.

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