سعدان: “المطالبة بعودة مبولحي تكشف خللًا في منظومة الخضر”

عبّر المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان عن قلقه بشأن الجدل القائم حول إمكانية عودة الحارس رايس مبولحي إلى صفوف الخضر، معتبرًا أن هذه النقاشات تؤكد وجود خلل في طريقة التسيير الفني.

وقال سعدان في تصريح لقناة النهار “لماذا لا نتكلم من قبل عن مبولحي والبقية؟ هنا المشكل واضح، لا نعمل بشكل صحيح ولا داخل الفريق الصحيح”.

“شيخ المدربين” دعا إلى التوقف عن البحث عن حلول مؤقتة، مشددًا على ضرورة العمل مع اللاعبين الشبان وتحضير حراس مرمى من الأكاديميات منذ الصغر لضمان الاستمرارية، و وقال “يجب الاشتغال مع اللاعبين الشباب وتحضير حارس ممتاز من الأكاديمية لكي لا نقع في نفس المشكل”.

وأضاف أن فترات سابقة كانت تشهد تحضيرًا أطول وأكثر تنظيمًا داخل المنتخب الوطني، ما ساعد في بناء منتخبات قوية وقادرة على التحدي.

وختم سعدان حديثه بالتأكيد على أن الحل يكمن في التخطيط السليم والعمل القاعدي، وليس في التغييرات العشوائية أو العودة المتكررة لنفس الأسماء.