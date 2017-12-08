سعدان :”المغرب انسحبت من “كان” 2015 خوفا من الجزائر”

فجّر المدير الفني الوطني، رابح سعدان قُنبلة حقيقية، عندما أكد بأن المغرب انسحبت من تنظيم الكان 2015 لتخوفها من الجزائر.

وصرّح الناخب الوطني السابق في تصريح إذاعي اليوم الجمعة قائلا :

“المنتخب الوطني خلال عهد غوركوف وصل لمُستوى كبير، دفع المغرب لإلغاء تنظيم الدورة على أرضه حينها”.

وأكد مُهندس ملحمة أم درمان بأن “الخضر” وصلوا مُستوى عالي مع “كريستيان غوركوف” ليتهاوى العمل الذي قام به بعد رحيله.

وحمّل، سعدان، وبصفة غير مُباشرة إدارة “الفاف” السابقة مسؤولية تراجع “الأفناك” بسبب إستهلاكها لكم هائل من المُدربين في فترة وجيزة.