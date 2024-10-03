سعدان: “المنتخب الوطني يتواجد في مرحلة انتقالية حاليا”

تحدث الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، عن المنتخب الوطني، مؤكدا بان هذا الأخير يتواجد حاليا في مرحلة انتقالية.

وصرح سعدان، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني حاليا يتواجد في مرحلة انتقالية”.

كما أضاف: “من حسن الحظ أننا نتواجد في مجموعة سنتأهل من خلالها دون أدنى شك إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا”.

كما أضاف: “الناخب الوطني سيكون أمامه الوقت الكافي لاستخلاص تشكيلة مثالية، وخلق الانسجام الذي ينقص المنتخب حاليا، وخلال عامين أتوقع تحسن كبير للمنتخب، وبعدها علينا التأهل لكأس العالم”.