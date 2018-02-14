سعدان :”المنتخب بحاجة للمُغتربين اليوم وغدا”

شدّد “الشيخ” رابح سعدان، على أن المنتخب الوطني كان ولايزال وسيواصل الإعتماد على اللاعبين المولودين في أوروبا عامة وفرنسا خاصة.

وتحدث قائلا لـ”جون أفريك” :”لكي تكون الأمور واضحة، من الجيد بالنسبة للجزائر أن تعتمد على مُزدوجي الجنسية واللاعبين المُكونين في فرنسا”.

وأردف :”هؤلاء اللاعبون إستفادو من تكوين مميز، ومن جهتنا إستفدنا منهم كثيرا، وقدموا لنا خدمات جليلة، ونحن بحاجتهم الآن ومُستقبلا”.

وختم :”كل هذا لاينفي رغبتنا في منح الفُرصة للاعبين المحليين، لأن الجزائر بلد كُرة القدم وتزخر بمواهب تحتاج رعاية فقط”.