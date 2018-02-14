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سعدان :”المنتخب بحاجة للمُغتربين اليوم وغدا”

الرياضة
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سعدان :”المنتخب بحاجة للمُغتربين اليوم وغدا”
بقلم إسماعيل عشاش

شدّد “الشيخ” رابح سعدان، على أن المنتخب الوطني كان ولايزال وسيواصل الإعتماد على اللاعبين المولودين في أوروبا عامة وفرنسا خاصة.

وتحدث قائلا لـ”جون أفريك” :”لكي تكون الأمور واضحة، من الجيد بالنسبة للجزائر أن تعتمد على مُزدوجي الجنسية واللاعبين المُكونين في فرنسا”.

وأردف :”هؤلاء اللاعبون إستفادو من تكوين مميز، ومن جهتنا إستفدنا منهم كثيرا، وقدموا لنا خدمات جليلة، ونحن بحاجتهم الآن ومُستقبلا”.

وختم :”كل هذا لاينفي رغبتنا في منح الفُرصة للاعبين المحليين، لأن الجزائر بلد كُرة القدم وتزخر بمواهب تحتاج رعاية فقط”.

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