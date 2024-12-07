سعدان: “المنتخب في مرحلة انتقالية وبيتكوفيتش لا يملك الوقت”

أكد الناخب الوطني السابق، رابح سعدان، بأن المدرب الحالي لـ”الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش، يواجه مشكلة كبيرة، تتمثل في ضيق الوقت.

ووصف سعدان، المرحلة الحالية التي يعيشها المنتخب بـ “الانتقالية، مبرزا بأنها تعيق بيتكوفيتش، بالرغم من امتلاكته في تعداده لاعبين ممتازين.

وواصل مهندس ملحمة “أم درمان”، في تصريحات على هامش انطلاق المقياس الـ 12 والأخير من التكوين الخاص بالحصول على شهادة التدريب “كاف برو” اليوم السبت: “تواريخ “الفيفا” التي يخوض فيها المنتخب مباراتين فقط، لا تسمح للناخب الوطني بالقيام بعمل كبير”.

وختم سعدان، بخصوص رأيه فيما يعيشه المنتخب: “المشكل هو أن المنتخب مطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية. والتي يستقر خلالها المدرب على تشكيلة مثالية، ويركز حينها على تحسين طريقة اللعب.”