سعدان: “بيتكوفيتس محترف بمعنى الكلمة ونتمنى تأهل الخضر للمونديال”

أثنى المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، رابح سعدان، على الناخب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش. مبديا في ذات الوقت تمنياته بتأهل الخضر لنهائيات مونديال 2026.

وصرح سعدان، اليوم الأحد، للموقع الرسمي للفاف: “أشكر الفاف على مبادرتها الرائعة، التي سمحت لنا من خلالها حضور تدريبات المنتخب الوطني، ونتمنى أن تدوم مع في المستقبل”.

كما أضاف: “لمسنا بأن الناخب الوطني محترف بمعنى الكلمة، ويتقن جيدا عمله، ويدرك جيدا الهدف الذي يسعى بلوغه”.

وتابع رابح سعدان: “نتمنى التوفيق للناخب الوطني، وطاقمه الفني المساعد، ونتمنى تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم”.