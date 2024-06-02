إعــــلانات
الرياضة

سعدان: “بيتكوفيتس محترف بمعنى الكلمة ونتمنى تأهل الخضر للمونديال”

بقلم كريم تيغرمت
سعدان: “بيتكوفيتس محترف بمعنى الكلمة ونتمنى تأهل الخضر للمونديال”
  • 126
  • 0

أثنى المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، رابح سعدان، على الناخب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش. مبديا في ذات الوقت تمنياته بتأهل الخضر لنهائيات مونديال 2026.

وصرح سعدان، اليوم الأحد، للموقع الرسمي للفاف: “أشكر الفاف على مبادرتها الرائعة، التي سمحت لنا من خلالها حضور تدريبات المنتخب الوطني، ونتمنى أن تدوم مع في المستقبل”.

كما أضاف: “لمسنا بأن الناخب الوطني محترف بمعنى الكلمة، ويتقن جيدا عمله، ويدرك جيدا الهدف الذي يسعى بلوغه”.

وتابع رابح سعدان: “نتمنى التوفيق للناخب الوطني، وطاقمه الفني المساعد، ونتمنى تأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/9yVHv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر