سعدان: “بيتكوفيتش يحتاج للدعم ولا يملك الوقت لبناء منظومة واضحة”

أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان في تصريح لقناة النهار أن المدرب الحالي للمنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لا يملك حتى الآن منظومة لعب واضحة يعتمد عليها في الاستحقاقات القادمة، سواء تصفيات كأس العالم أو كأس أمم إفريقيا.

وأشار سعدان إلى أن بيتكوفيتش لا يملك تجربة سابقة في القارة الإفريقية كذلك الأمر الذي يشكل له صعوبات بعض الشيء، حيث قال” المدرب لا يملك تجربة افريقية وهو ما يزيد من حجم التحديات التي يواجهها”.

كما أضاف “أطالب بضرورة تقديم الدعم الكامل له من طرف الطاقم الفني المساعد والمديرية الفنية الوطنية”.

وأوضح سعدان :” المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار وعدم تغيير العناصر بشكل مستمر، الوقت لم يعد يسمح بالمغامرة أو التجريب، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية للمنتخب”.

رغم ذلك، عبّر سعدان عن ثقته في قدرة بيتكوفيتش على قيادة الخضر نحو التأهل إلى كأس

العالم المقبلة والمشاركة بقوة في كأس إفريقيا، مؤكدا “ثقتي كبيرة في التأهل إلى المونديال، المدرب يملك الإمكانيات لكن عليه التحرك بسرعة لاختيار التشكيلة المثالية”.

واختتم سعدان حديثه بأن الكرة الآن بين أقدام بيتكوفيتش، والوقت لا يخدمه، وهو مطالب بإيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن.