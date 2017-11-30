سعدان “تلفتلو”…

وقع المدير الفني الجديد، رابح سعدان، اليوم الخميس، في موقف طريف، عند افتتاحه للندوة الصحفية التي عقدها بمركز سيدي موسى.

أخطأ سعدان خلال تقديمه أعضاء الـ”DTN” في نطق إسم المُدرب “عامر شفيق” مُناديا إياه بـ”عامر شارف”، لينفجر الحضور ضاحكا.

ليستدرك بعدها “شيخ المُدربين” هفوته البسطية، في أجواء فُكاهية، إختفت سريعا بسبب إنفعال لبوعلام شارف مع الأسئلة التي لم ترقه.

وكان مُهندس “ملحمة أم درمان” ظهر، اليوم، أمام وسائل الإعلام المحلية لشرح الخطوط العريضة لبرنامجه على رأس المديرية الفنية الوطنية.