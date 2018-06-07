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سعدان: “دورنا انتهى في 2010 وتركنا المجال للشباب”

الرياضة
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سعدان: “دورنا انتهى في 2010 وتركنا المجال للشباب”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المدير الفني الوطني، رابح سعدان، أسفه للوضع الذي يعيشه المنتخب الوطني مؤخرا، مؤكدا في ذات الوقت أن دوره انتهى، وحان دور الشباب.

وصرح سعدان لتلفزيون “النهار”: “المنتخب الوطني يمر بفترة صعبة، أتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن لمستواه، من الناحية التقنية والنفسية”.

وأضاف الناخب الوطني السابق: “دورنا انتهى في 2010، وحان الوقت لمنح فرصة للجيل الجديد من الشباب”.

وبخصوص الخرجة المقبلة للناخب الوطني رابح ماجر، أمام البرتغال، صرح سعدان: “ربي يكون معاه، المنتخب يملك حاليا امكانيات كبيرة، أتمنى عودته لمستواه”.

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