سعدان :”زطشي لديه برنامج وسيُعيد الجزائر للواجهة”

أشاد المُدير الفني الوطني، رابح سعدان برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، مؤكدا بأنه يمتلك برنامجا جد طموح.

وصرح لـ”جون أفريك”:”زطشي لديه نظرة على المدى الطويل، وهو رئيس يعرف كيفية العمل من الناحية القاعدية، بفضل خبرته مع بارادو”.

وأضاف :”عندما إقترح علي المنصب، ترددت بعض الشيء، ولكني قبلت، لأني لمست بأنه آت من أجل إعادة الأمور الى نصابها”.

وختم :”زطشي رئيس يسعى لزعزعة الأمور بشكل إيجابي وذلك من خلال توفير جميع المُسلتزمات للوصول للهدف المنشود في أقرب الآجال”.