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سعدان :”زطشي لديه برنامج وسيُعيد الجزائر للواجهة”

الرياضة
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سعدان :”زطشي لديه برنامج وسيُعيد الجزائر للواجهة”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد المُدير الفني الوطني، رابح سعدان برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، مؤكدا بأنه يمتلك برنامجا جد طموح.

وصرح لـ”جون أفريك”:”زطشي لديه نظرة على المدى الطويل، وهو رئيس يعرف كيفية العمل من الناحية القاعدية، بفضل خبرته مع بارادو”.

وأضاف :”عندما إقترح علي المنصب، ترددت بعض الشيء، ولكني قبلت، لأني لمست بأنه آت من أجل إعادة الأمور الى نصابها”.

وختم :”زطشي رئيس يسعى لزعزعة الأمور بشكل إيجابي وذلك من خلال توفير جميع المُسلتزمات للوصول للهدف المنشود في أقرب الآجال”.

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التعليقات (1)

  • ishak

    يا سبحان الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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