سعدان: “لاعبو المنتخب الوطني سيقدمون أفضل ما لديهم في “الكان” وكأس العالم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الناخب الوطني الأسبق، رابح سعدان، ثقته في لاعبي المنتخب الوطني، لتقديم أفضل ما لديهم في الطبعتين المقبلتين من كأس أمم إفريقيا، وكأس العالم.
وصرّح سعدان، في هذا الخصوص: “شهدنا أحداث تشبيب في تعداد المنتخب الوطني، بدخول عدة شبان للقائمة”.
كما أضاف: “لاعبونا سيقدمون أفضل ما لديهم سواء في نهائيات كأس أمم إفريقيا، أو نهائيات كأس العالم”.
وتابع رابح سعدان: “هاتان المنافستان ستمنحان خبرة، وتجربة، كبيرتين للاعبي منتخبنا الوطني”.
