سعدان: “لا فرق بين اللاعب المحلي والمغترب”

الرياضة
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سعدان: “لا فرق بين اللاعب المحلي والمغترب”
بقلم أمير بهلول

تحدث رابح سعدان المدير الفني الوطني في ندوة صحفية عقدها في المركز التقني بسيدي موسى وأكد أنه لايوجد فرق بين اللاعب المحلي والمغترب.

وقال سعدان: “السياسة الموضوعة حاليا هي من أجل تكوين المنتخب الأول ولا يوجد فرق بين لاعب محلي وآخر مغترب”.

وأضاف: “نحن نعمل من أجل استرجاع الكرة الجزائرية، هناك الكثير من المواهب في الجزائر”.

وتابع: ” نبحث عن بناء قاعدة قوية، ولدينا لاعبين شباب تحت المعاينة”.

وواصل سعدان حديثه: “كلهم جزائريون، خاصة للاعبين المكونين في الخارج، والأبواب ستبقى مفتوحة للجميع”.

كما أكد “الشيخ” أنه تكون مشكلة عندما تستدعى لاعب مغترب ففريق لن يتركه يشارك في التربصات من دون تواريخ الفيفا.

وقال: “نبحث عن مصلحة المنتخب الوطني، فهدفنا تكوين لاعبين من المستوى العالي”.

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