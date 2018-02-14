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سعدان :”مشاكل روراوة مع الوزارة الوصية عقّدت أمور كُرتنا”

الرياضة
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سعدان :”مشاكل روراوة مع الوزارة الوصية عقّدت أمور كُرتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

حمّل، رابح سعدان، رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة مسؤولية تدهور التكوين في الجزائر، بسبب تركيز اهتمامه على المنتخب الأول فقط.

وقال :”العشرية السوداء أثّرت كثيرا على كُرتنا، وبعدها الجميع أندية وإتحاد أصبحوا يبحثون عن النتائج الفورية، مع إهمال الأصناف الصغرى”.

وأضاف :”العلاقة السيئة بين رئيس الإتحاد السابق “يقصد روراوة” ووزارة الشباب والرياضة زادت من تعقيد الأمور، بسبب انعدام التنسيق بينهما”.

وأردف :”عندما نُتابع الأصناف الصغرى، نجد بأن الجزائر غائبة عن الجميع المحافل القارية والدولية، وهذا الأمر الذي نسعى لمُعالجته مُستقبلا”.

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