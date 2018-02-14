سعدان :”مشاكل روراوة مع الوزارة الوصية عقّدت أمور كُرتنا”

حمّل، رابح سعدان، رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة مسؤولية تدهور التكوين في الجزائر، بسبب تركيز اهتمامه على المنتخب الأول فقط.

وقال :”العشرية السوداء أثّرت كثيرا على كُرتنا، وبعدها الجميع أندية وإتحاد أصبحوا يبحثون عن النتائج الفورية، مع إهمال الأصناف الصغرى”.

وأضاف :”العلاقة السيئة بين رئيس الإتحاد السابق “يقصد روراوة” ووزارة الشباب والرياضة زادت من تعقيد الأمور، بسبب انعدام التنسيق بينهما”.

وأردف :”عندما نُتابع الأصناف الصغرى، نجد بأن الجزائر غائبة عن الجميع المحافل القارية والدولية، وهذا الأمر الذي نسعى لمُعالجته مُستقبلا”.