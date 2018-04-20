سعدان :”منتخب أقل من 15 سنة هو مُستقبل الجزائر”

الرياضة
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سعدان :”منتخب أقل من 15 سنة هو مُستقبل الجزائر”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد المدير الفني الوطني، رابح سعدان بمستوى المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، مُعتبرا بأنه قادر على الذهاب بعيدا.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”هذا المنتخب لديه مُستقبل، وعناصره جاءت من فرق غير معروفة، ولكنها قادرة على تمثيل الخضر مُستقبلا”.

وكشف مهندس ملحمة أم درمان، بأن منتخب أقل من 17 سنة من سيُشارك في الألعاب الإفريقية القادمة لا منتخب -15سنة.

وقال :”كان من المُفترض أن نعتمد على منتخب – 15 سنة ولكن وللأسف القانون تم تغييره”.

ليختم :”منتخب -17 سنة يحوز مواهب كثيرة، وأشكر المُديرين الجهويين على الدور الذي لعبوه من أجل تكوينه في ظرف وجيز”.

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