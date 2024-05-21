سعدان منسقا عاما على مستوى اللجنة التقنية لـ”الفاف”

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الناخب الوطني السابق، رابح سعدان، في منصب المنسق العام على مستوى اللجنة التقنية.

وحسب ماورد في بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، فقد جاء تعيين الناخب الوطني السابق سعدان، كمسنق عام على مستوى اللجنة التقنية لـ”الفاف”، بناء على قرار الرئيس وليد صادي، وبمشاورة المدير الفني، عامر منسول.

ونقل موقع الفاف تصريحات المنسق العام على مستوى اللجنة التقنية لـ”الفاف” الجديد، رابح سعدان، بعد تعيينه في هذا المنصب والتي قال فيها:”أنا سعيد لأنني أستطيع أن أخدم بلدي مرة أخرى”.

وأضاف المتحدث:”أشكر رئيس الفاف، وليد صادي، على ثقته، وشرف لي أن أضع خبرتي للمساعدة في تطوير كرة القدم الجزائرية”.

وأوضح شيخ المدربين الجزائريين:”إستحداث اللجنة التقنية لـ”الفاف” يعد شيئا جيدا لصالح الكرة الجزائرية، وسنقدم كل مالدينا في سبيل تحقيق تطور هذه اللجنة”.