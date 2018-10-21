سعدان: “هذا هو أفضل لاعب بالنسبة لي”

أكد المدرب الوطني الأسبق، رابح سعدان، أنه لا يختلف إثنان على كون ميسي، ورونالدو، من أفضل اللاعبين في العالم، رغم أنه يفضل لاعبا آخر عليهما.

وصرح رابح سعدان، لموقع “العربي الجديد”: “ميسي، ورونالدو، يعتبران أفضل اللاعبين في العالم، وهذا أمر لانقاش فيه”.

وأضاف: “الجميع يمنح ميسي، ورونالدو، حيزا كبيرا من الإهتمام دون بعض اللاعبين الآخرين، لكنني أفضل لاعبا آخر”.

وتابع: “أفضل الإسباني أندري إنييستا، الذي كان في أوج عطائه مع البارصا، والمنتخب الإسباني، لكنه لم يلقى الإهتمام الذي يستحقه”.

وأردف سعدان: “انييستا، كان أفضل من ميسي، ورونالدو، ويتميز بذكاء خارق، لقد كان العقل المدبر لبرشلونة، ومنتخب إسبانيا”.