سعدان.. هكذا تؤثر الدربوكة على نجومنا في أدغال إفريقيا

أكد الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، بأن “الدربوكة” تؤثر سلبا على لاعبي الخضر، في كل مرة ينشطون داخل أدغال القارة السمراء.

وتحدث “شيخ المدربين” في تحليله لأجواء كأس إفريقيا في حصة “صدى الكان” على تلفزيون “النهار” :”عندما كنت مدربا، اللاعبون المحترفون الذين لم يسبق لهم اللعب داخل إفريقيا، كانو يقولون لي لماذا الريتم في المباريات منخفض”.

وواصل :”بعد أن لعبوا معنا، فهموا ما يحدث، حيث أنه وإضافة للحرارة والرطوبة والأرضيات السيئة، فإن ريتم الدربوكة طيلة المباراة يؤثر سلبا على نسقهم”.

وختم ضاحكا :”اللقاء يصبح بعدها بريتم الدربوكة المنخفض من المدرجات”.

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وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة قوية لمهاجمه بغداد بونجاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراليون، في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة من الكان.

في حين تحدث أفضل مدرب في القارة السمراء بخصوص الإنتقادات التي يتعرض لها لاعب السد القطري. قائلا :”هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم المحترفة”.

كما أضاف :”بغداد مثله مثل بقية زملائه مطالبون بإيجاد الحلول. وتحمل الضغط المفروض عليهم، لأن مهنتهم تتطلب ذلك”.

ليختم :”من جهتنا نقوم بعمل كبير من أجل السماح له بتجاوز الانتقادات السلبية. والتأكيد على أنه بغداد والبقية يمتلكون ثقة الطاقم الفني وبقية زملائهم في المنتخب”.

واختير الناخب الوطني جمال بلماضي أفضل مدرب في العالم حسب موقع “قول” العالمي. متفوقا على عدد من نجوم التدريب.

وتغلب بلماضي على أقوى خصومه بيب غوارديولا وتوماس توخيل. ليصبح أخر مدرب من عزز موقعه في قائمة افضل 11 مدربا في موقع “قول” المدعوم من فيفا 22.

وتصدّر بلماضي القائمة بنسبة 83 بالمائة من مجموع أصواب ضمت “+27500” متفوقا عى البقية.

وكان مدرب مانشيستر سيتي غوارديولا الأقرب بنسبة 10 بالمائة الذي حظي بـ 10 بالمائة من مجموع أصوات بلغت “+ 3219”. يليه مباشرة مدرب تشيلسي توخيل وبعده كل من كونتي وسكالوني على التوالي.