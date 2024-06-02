سعدان والمدربين المتربصين لنيل شهادة “كاف برو” يحضرون تدريبات الخضر

تواصل عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتها بمركز سيدي موسى، استعدادا لمواجهتي غينيا، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني اليوم الأحد، حضور عدد من المدربين الجزائرين، يتقدمهم الناخب الأسبق رابح سعدان.

ويأتي هذا بمبادرة من “الفاف”، على هامش التربص الذي يخوضه المدربون الجزائريون حاليا، للحصول على شهادة التدريب “كاف برو”.

وأبدى المدربون الجزائريون، استحسانهم الكبير لهذه المبادرة التي قامت بها “الفاف”، وللتعاون الكبير الذي أبداه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

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