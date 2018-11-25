سعدان وحاليلوزيتش يعتذران عن حضور النهائي القاري

قامت إدارة الرجاء البيضاوي المغربي بالإحتفاء بالمدربين اللذين سبق لهم التتويج باللقب القاري رفقة الفريق وهم الثلاثي رابح سعدان ،وحيد حاليلوزيتش وأوسكار فيلوني.

ودعت إدارة الرجاء بدعوة سعدان وحاليلو إضافة إلى عائلة الراحل “فيلوني” لحضور ذهاب نهائي كأس الكاف الذي يجمع الرجاء بفيتا كلوب سهرة اليوم الأحد بالدار البيضاء.

وإعتذر المدربين السابقين للخضر عن حضور المواجهة بسبب إلتزامات عائلية لكنهم أدلوا بتصريحات للموقع الرسمي للفريق المغربي.

وتمنى رابح سعدان ووحيد حاليلوزيتش في تصريحاتهم التوفيق للفريق الأخضر في لقاءه ضد الفريق الكونغولي وتحقيق اللقب القاري.