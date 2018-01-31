سعدان يبرم إتفاقية تعاون مع مسؤولي الرياضة العسكرية الوطنية

وقع المدير الفني الوطني رابح سعدان، اتفاقية تعاون مع قادة الرياضة العسكرية الوطنية، بمركز تحضير المنتخبات العسكرية ببن عكنون.

وتم الإتفاق خلال لقاء جمع رابح سعدان، ومساعديه عامر شفيق وعبد الكريم بن عودة، بمدير الرياضة العسكرية الجنرال ﭭـريش عمر.

وينص هذا الإتفاق على مساهمة المديرية الفنية الوطنية في تكوين الرياضيين العسكريين في مختلف التخصصات وتدعيم الفريق الوطني العسكري باللاعبين المعنيين بالخدمة الوطنية.

وفي نهاية هذا الإجتماع استغل الطرفان الفرصة لحضور مباراة ثمن نهائي كأس الجزائر العسكرية، كما شكر مدير الرياضة العسكرية، “الفاف” على مجهوداتها لتطوير الرياضة الوطنية.