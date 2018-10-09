سعدان يتوعّد زطشي: «نروحو بعيد ونشوفو شكون الكذاب»!

أكد لـ«النهار» أنه سيرد على رئيس «الفاف» بعد مباراتي البينين

توعّد المدير الفني الوطني المستقيل من منصبه مؤخرا، الشيخ رابح سعدان، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، بالذهاب بعيدا في قضيته بعد اتهام الأخير له بالكذب والخداع.

بعد أن فضح طريقة التعامل معه وإهانته، رغم كل ما قدمه للكرة الجزائرية ومن دون مراعاة سنه.

وكشف الناخب الوطني السابق ومهندس ملحمة أم درمان، في اتصال أمس بـ«النهار»، أنه قرر الانتظار إلى ما بعد تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم وخوض الخضر مباراتين هامتين أمام منتخب البينين يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، ولن يرد حاليا على تصريحات رئيس الفاف، كما أكد سعدان أنه سيدرس كل الأمور ويوضحها لاحقا.

وقال: «سنترك فترة تواريخ الفيفا تمر، ويخوض المنتخب الوطني مباراتيه أمام البينين وبعدها سنوضح الأمور وسنذهب بعيدا ونرى من هو الكاذب».

وأضاف سعدان الذي زعزعت تصريحاته بيت الاتحادية وكسب تضامنا كبيرا من الجماهير الجزائرية، قائلا: «هم من خلقوا المشكل وأرجعوني كاذبا ومخادعا، سنبيّن لهم من هو الكاذب».