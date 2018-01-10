سعدان يجتمع بإطارات الإتحاد الجزائري للرياضات الجامعية

عقدت المديرية الفنية الوطنية برئاسة رابح سعدان، إجتماعها السنوي مع الإتحاد الجزائري للرياضات الجامعية أمس الثلاثاء بالمركز الفني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وفي إطار مخطط العمل لسنة 2018، إجتمع المدير الفني “رابح سعدان”، رفقة مساعده عامر شفيق المكلف بالتكوين، وعبد الكريم بن عودة المكلف بالتطوير والنخبة، وعز الدين شيح رئيس قسم كرة القدم للسيدات، إضافة إلى سليمان أوعابل المدير الفني للإتحاد الجزائري للرياضات الجامعية.

ودار نقاش الإجتماع حول ثلاث محاور رئيسية، والمتعلقة بإبرام إتفاق جديد بين الفاف، وإتحاد الرياضات الجامعية.

كما ركز الإتفاق على إنشاء جسور اتصال ودعم الكشف عن لاعبي الجامعات المحتمل، أن يتم اختيارها للمشاركة في بطولة العالم لكرة القاعات في أوت 2018 في روسيا والدورة الإفريقية في جويلية 2018 في إثيوبيا.

أم المحور الثاني من الإجتماع فتعلق بمنح الإتحاد الجزائري للرياضات الجامعية حق التدرج في الدورات التدريبة للفاف

أما المحور الثالث الذي تم مناقشته فيتمثل في توفير إحصاءات عن عدد الخريجين (البنات والبنين) في كرة القدم الجامعية.