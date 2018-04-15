سعدان يجتمع بالمدراء الفنيين الجهويين بتلمسان

إجتمعت المديرية الفنية الوطنية بالمدراء الفنيين الجهويين بولاية تلمسان على هامش دورة “لوناف”.

وجاء إجتماع رابح سعدان بالمديرية الفنية الجهوية من أجل تقييم العمل التي قامت به لحد الآن.

وترأس المدير الفني الوطني رابح سعدان رفقة مساعديه عامر شفيق مدير التكوين وعبد الكريم بن عودة مدير التطوير هذا الإجتماع حيث تم شرح الخطوط العريضة والتوقعات المستقبلية.

وشكرت المديرية الفنية الوطنية نظيرتها الجهوية على الجهود العظيمة التي ساهمت في إنشاء العديد من المنتخبات الشبانية بما في ذلك منتخب أقل من 15 سنة.