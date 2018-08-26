سعدان يرافق بلماضي للمشاركة في مؤتمر FIFA في لندن

تلقى الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي دعوة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحضور مؤتمر كرة القدم الذي سيقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وينشط مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان الفائز بكأس العالم 2018 مؤتمر الفيفا للتحدث حول وجهة نظره حول طريق فرنسا إلى المجد.

ويقام مؤتمر الفيفا يوم 23 سبتمبر المقبل، حيث يكون جمال بلماضي قد أشرف على المنتخب الوطني خلال مباراة الخضر أمام منتخب غامبيا المزمع إجرائها يوم 08 سبتمبر القادم.

وسيرافق بلماضي خلال هذا المؤتمر المدير الفني للمنتخب الوطني رابح سعدان، بعدما دعت الفيفا جميع المدربين والمدراء الفنيين لجميع الإتحادات الأعضاء الـ211.