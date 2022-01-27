سعدان يرمي الورود على المناجير العام الجديد للخضر !

آشاد الناخب الوطني السابق “رابح سعدان” بالمناجير العام الجديد للخضر جهيد عبد الوهاب زفزاف.

وقال “سعدان” خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد الكان” في تلفزيون النهار سهرة اليوم الخميس.

“في مثل هاته الظروف وقبل وقت ضيق من الدور الفاصل للمونديال يُعتبر تعيين زفزاف خبر ممتاز”.

“زفزاف سيفيد المنتخب الوطني ولديه خبرة طويلة ويعرف جيدا الكرة الجزائرية والكرة الدولية ويعرف إفريقيا جيدا خاصة البلدان الصعبة”.

“في عمله مع اتحادية روراوة كان لديه فضل كبير وأنا شخصيا ساعدني كثيرا من الناحية النظامية، عندما كنت مدربا للخضر، وأنا مرتاح لتعيينه”.