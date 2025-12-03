سعدان يطلق خطابا حماسيا على “المحاربين” قبل لقاء السودان

حظيت تشكيلة المنتخب الوطني الرديف، بزيارة مجاملة من طرف الناخب الوطني السابق، رابح سعدان، عشية أول لقاءاتهم في البطولة العربية المقامة بقطر، في الفترة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الجاري.

ويدشن اليوم الأربعاء “المحاربون” رحلة الدفاع عن لقب 2021، بمواجهة السودان، بملعب “أحمد بن علي” بمدينة الريان، بداية من الساعة 13:00.

وتنقل سعدان، مساء أمس الثلاثاء، إلى مقر إقامة المنتخب الرديف. وكان له حديث مقتضب مع اللاعبين، حيث أطلق عليهم خطابا حماسيا. قبل انطلاق رحلتهم في بطولة كأس العرب.

وخاطب صانع ملحمة “أم درمان” رفقاء ياسين براهيمي، قائلا: “أشجعكم لأنها منافسة جيدة.. توجتوا باللقب قبل 4 سنوات، إنها ذكرى رائعة. هذه المرة ستكون أصعب، ولكن كل شيء وارد”.